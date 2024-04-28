بعد القمع واعتقال المئات.. خريطة مظاهرات دعم غزة في جامعات أميركا تتوسع

واشتبك ضباط الشرطة ومديرو الجامعات مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في عدد متزايد من الجامعات في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة، واعتقلوا الطلاب وأزالوا المخيمات وهددوا بعواقب أكاديمية.واندلعت موجة جديدة من النشاط الطلابي ضد الحرب في قطاع غزة بعد اعتقال ما لا يقل عن 108 متظاهرين في جامعة كولومبيا في 18 نيسان، بعد أن مثل المسؤولون الإداريون أمام الكونغرس ووعدوا بشن حملة قمع. ومنذ ذلك الحين، أدت تدخلات الشرطة في العديد من الجامعات، بما في ذلك بعض أكبر المدن الأميركية، إلى اعتقال أكثر من 700 شخص.وفيما يلي الجامعات التي شهدت تظاهرات واعتقالات، بينما تحاول السلطات الأميركية تفريق الاحتجاجات والاعتصامات، وفق نيويورك تايمز:جامعة كولومبيا: اعتقلت إدارة شرطة مدينة نيويورك 108 متظاهرين، أثناء فض اعتصام في حرم مانهاتن في 18 نيسان.جامعة ييل في نيو هيفن بولاية كونيتيكت: ألقت الشرطة القبض على 60 شخصًا يوم الاثنين، من بينهم 47 طالبًا من جامعة ييل، بعد أن رفضوا مغادرة أحد التجمعات في الحرم الجامعي.جامعة نيويورك في مانهاتن: قام الضباط باعتقال العشرات في وقت متأخر من يوم الاثنين بعد أن احتل الطلاب ساحة في الحرم الجامعي.جامعة مينيسوتا في مينيابوليس: تم احتجاز تسعة أشخاص بعد أن أقاموا اعتصاما يوم الثلاثاء. سُمح لجميع المنتسبين إلى الجامعة بالعودة إلى الحرم الجامعي وتم "وضع جانبًا" التحذيرات المتعلقة بالتعدي المدني.جامعة كارولينا الجنوبية في كولومبيا: ألقي القبض على طالبين بعد احتجاج يوم الثلاثاء، بحسب تقرير للشرطة.جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس: اعتقلت الشرطة 93 شخصًا في مظاهرة بعد ظهر الأربعاء.جامعة تكساس في أوستن: اعتقلت الشرطة 57 متظاهرًا يوم الأربعاء. وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام بالمقاطعة إنه تم إسقاط التهم الموجهة إلى الكثيرين بعد أن وجد المكتب "أوجه قصور" قانونية في اعتقالهم.كلية إيمرسون في بوسطن: قالت السلطات إن الشرطة ألقت القبض على 118 شخصًا أثناء إخلاء التجمع مساء الأربعاء.جامعة ولاية أوهايو في كولومبوس: قال مسؤول بالجامعة إن 36 شخصا، بينهم 16 طالبا، اعتقلوا يوم الخميس. وقال مسؤولون بالجامعة، إنه في وقت سابق من الأسبوع، تم القبض على طالبين خلال مظاهرة داخل الحرم الجامعي.جامعة إيموري في أتلانتا: قال مسؤول في إيموري إن 28 شخصًا على الأقل اعتقلوا صباح الخميس.جامعة إنديانا بلومنغتون: قالت شرطة الجامعة، الخميس، إن 33 شخصًا تم إخراجهم من أحد الاعتصامات ونقلهم إلى السجن. وقالت الشرطة إنه تم اعتقال 23 آخرين يوم السبت.جامعة برينستون في نيوجيرسي: ألقي القبض على اثنين من طلاب الدراسات العليا بعد نصب الخيام وأقامة اعتصام يوم الخميس.جامعة كونيتيكت في ستورز: قال مسؤول بالجامعة إن ضباط شرطة الحرم الجامعي أزالوا خيمة واحدة على الأقل من اعتسام يوم الخميس واعتقلوا شخصًا واحدًا على الأقل.جامعة ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية، هومبولت: قال مسؤولو الجامعة إن المتظاهرين احتلوا مبنيين في الحرم الجامعي في أركاتا، كاليفورنيا. وتم القبض على ثلاثة أشخاص هناك هذا الأسبوع.حرم أورياريا في دنفر: تم القبض على حوالي 40 شخصًا يوم الجمعة في الحرم الجامعي الذي يضم منشآت لجامعة كولورادو دنفر وجامعة متروبوليتان ستيت في دنفر وكلية المجتمع في دنفر، حسبما ذكرت شرطة الحرم الجامعي.جامعة إلينوي في أوربانا شامبين: أظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أن ضباط الشرطة يحتجزون شخصًا واحدًا على الأقل.جامعة ولاية أريزونا في تيمبي: قال مسؤول بالجامعة إن 69 شخصًا اعتقلوا في وقت مبكر من يوم السبت بعد أن أقام المتظاهرون اعتصاما. كما تم القبض على ثلاثة أشخاص يوم الجمعة.جامعة نورث إيسترن في بوسطن: قالت شرطة ولاية ماساتشوستس إنه تم اعتقال 102 متظاهر يوم السبت. وفي وقت سابق من اليوم، قالت الجامعة إنه تم إطلاق سراح الطلاب الذين أظهروا بطاقاتهم الجامعية من بين المعتقلين.جامعة واشنطن في سانت لويس: يوم السبت، تم اعتقال أكثر من 80 شخصًا وتم إغلاق الحرم الجامعي، وفقًا لمسؤولي الجامعة. وكان المرشح الرئاسي جيل شتاين من بين الاعتقالات.