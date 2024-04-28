​موقف سعودي جديد: هجمات الحوثيين لا تشكل تهديداً

وأضاف الخطيب بحسب وكالة "فرانس برس" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض يتمحور حول الاستقرار الإقليمي، أن "ما يحدث يدور في نهاية البحر الأحمر، في أقصى جنوب البحر الأحمر".وتابع: "جميع مشاريعنا في البحر الأحمر أو "نيوم" تقع في المنطقة ما بين منتصف وشمال البحر الأحمر، بعيدا جدا من النزاع وهي بالتأكيد ليست هدفا للحوثيين".وأردف: "يعتبر الجنوب منطقة مهمة جدا لنا"، مضيفا أنّ إمارة عسير المحاذية لليمن والتي تضم مشروعات مثل تطوير السودة "آمنة للغاية ومستقرة للغاية"