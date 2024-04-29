هزة أرضية تضرب بحر إيجة جنوب غربي تركيا

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، بثته وكالة أنباء الأناضول، إن "الهزة وقعت على بعد 195.27 كيلومتر من منطقة داتشة الواقعة في الولاية، وعلى عمق 9.65 كيلومتر".وكانت تركيا، التي تقع على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم، قد شهدت زلزالا مدمرا في السادس من فبراير 2023، حيث أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وأدى لدمار كبير في البنى التحتية في عدد من ولايات البلاد، علاوة على آلاف الجرحى.