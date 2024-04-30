مقتل 6 أشخاص بهجوم مسلح على مسجد في أفغانستان

وكتب المتحدث باسم وزارة الداخلية، عبد المتين قاني، على منصة "إكس": إنه "قرابة الساعة 21,00 (16,30 توقيت غرينتش) ليل الإثنين، أطلق مسلح مجهول النار على مصلين مدنيين في مسجد بمنطقة غوزارا غرب مدينة هرات".وأضاف:"قتل ستة مدنيين وأصيب آخر بجروح".وذكرت وكالة أنباء بختار "بنا" الحكومية الأفغانية، نفس عدد القتلى في الهجوم الذي وقع في ولاية هرات.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.وتراجع عدد التفجيرات والهجمات الانتحارية في أفغانستان بشكل ملحوظ منذ استعادت حركة "طالبان" السلطة في أغسطس 2021 وساد الأمن بشكل نسبي، ومع ذلك لا يزال عدد من الجماعات المسلحة مثل تنظيم "داعش" يشكل تهديدا.