"تحرض على البغاء".. أغنية مغربية تقود صاحبيها إلى السجن

جاء ذلك بسبب أغنية نشراها على يوتيوب واتهمتها السلطات ومنظمة حقوق الأطفال بأنها تحرض القصر على "الدعارة أو البغاء".ووفقًا لموقع "هسبريس" المحلي، فقد قضت المحكمة الابتدائية في فاس بسجن الشابين بعد إدانتهما بتهمة "تحريض القاصرين على الدعارة أو البغاء، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية والمشاركة في ذلك".وأشارت التقارير إلى أن المحكمة طلبت حذف الفيديو من موقع يوتيوب. وعلقت رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي" (أي لا تلمس طفلي) بأنها لم تكن طرفًا في القضية، وأنها طالبت فقط بحذف الأغنية من منصات التواصل الاجتماعي.يُذكر أن الأغنية تحمل عنوان "شر زيدي كبي أتاي" ومعناها "اسكبي الشاي"، قد أثارت جدلاً واسعاً حيث اعتبر الكثير من النشطاء والجمعيات الحقوقية أنها تشجع على ارتكاب جرائم الاغتصاب والاعتداء على الأطفال.ودافع مؤديا أغنية "شر كبي أتاي" عن محتوى الأغنية، وزعما أنها تم تأويلها بشكل خاطئ، وأنها لا تحرض على اغتصاب القاصرات، وإنما تحذر الآباء من مثل هذه الوقائع.وفي سياق متصل، تخطط الحكومة المغربية لإنشاء مؤسسات لرعاية ضحايا اغتصاب الأطفال، حيث أفاد وزير العدل بأنهم يعملون على ذلك خلال جلسة بمجلس النواب.