تركيا تنضم الى دعوة جنوب افريقيا ضد إسرائيل امام العدل الدولية

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، في العاصمة أنقرة، ان "تركيا ستنضم إلى دعوى "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية".ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن فيدان: "قررنا في تركيا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قِبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل (الإبادة الجماعية) في محكمة العدل الدولية".