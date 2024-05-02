واشنطن قلقة من تحكم الذكاء الاصطناعي بالنووي.. وتطالب روسيا والصين بتعهدات

وقال بول دين مسؤول الحد من انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن قدمت التزاما واضحا وقويا بأن البشر لديهم السيطرة الكاملة على الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن فرنسا وبريطانيا أعلنتا ذلك أيضا، بحسب وسائل اعلام أمريكية.وأضاف دين "سنرحب ببيان مماثل من الصين وروسيا الاتحادية، نعتقد أن هذا معيار مهم للغاية للسلوك المسؤول ونعتقد أنه أمر سيكون موضع ترحيب كبير في سياق الدول الخمس الدائمة العضوية" في إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وتأتي تصريحات دين في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعميق مناقشات منفصلة مع الصين حول سياسة الأسلحة النووية ونمو الذكاء الاصطناعي، ولم ترد وزارة الدفاع الصينية بعد على طلب للتعليق.