3 ملايين سوداني فقدوا وظائفهم إلى الأبد بعد عام من الحرب

وقالت التنسيقية في بيان تناقلته وسائل اعلام سودانية وعربية، إنه "بعد عام على الحرب فقدَ أكثر من ثلاثة ملايين سودانية وسوداني وظائفهم إلى الأبد، بينما تقدر الإحصائيات الأولية أن 80% من العاملين في القطاع الحكومي لم يتقاضوا الأجر الأساسي منذ 2023".وأكد البيان أن 33% فقط صرفوا الأجور المستحقة للعاملين المدنيين بالدولة، مشيرًا إلى تخفيض العمالة من القطاع المصرفي والقطاع الخاص، دون أدنى اعتبار لحقوق نهاية الخدمة والفوائد حسب قانون العمل السوداني.