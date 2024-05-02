مقابل ضبط تهريب اللاجئين.. أوروبا تتعهد بمليار يورو دعماً للبنان

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
03:30 PM
الى
04:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
العراق يهزم إندونيسيا ويتأهل الى أولمبياد باريس
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-487740-638502509113324104.png
مقابل ضبط تهريب اللاجئين.. أوروبا تتعهد بمليار يورو دعماً للبنان
دوليات
2024-05-02 | 08:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
880 مشاهدة
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الخميس، من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً "لاستقرار" لبنان، معوّلة على "تعاون" السلطات لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.
وتأتي زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس إلى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لايين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
وأضافت مخاطبة السلطات "نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين"، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان".
وأكدت كذلك عزم الاتحاد الأوروبي على "دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية عبر "توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود".
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، أقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالبا ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
المحرر:
سعد أحمد
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
البرلمان يستعد لإيقاف "فوضى الشهادات".. الموظف لن يتمكن من الدراسة بسهولة بعد الان
محليات
28.8%
01:31 | 2024-05-02
البرلمان يستعد لإيقاف "فوضى الشهادات".. الموظف لن يتمكن من الدراسة بسهولة بعد الان
01:31 | 2024-05-02
ميسان تقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً
محليات
27.29%
16:00 | 2024-05-01
ميسان تقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً
16:00 | 2024-05-01
مفاجأة في تشكيلة الأولمبي العراقي قبل مواجهة إندونيسيا
رياضة
22.94%
07:00 | 2024-05-02
مفاجأة في تشكيلة الأولمبي العراقي قبل مواجهة إندونيسيا
07:00 | 2024-05-02
انخفاض نسبي.. قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في العراق
اقتصاد
20.96%
12:32 | 2024-05-01
انخفاض نسبي.. قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في العراق
12:32 | 2024-05-01
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
التحول الإلكتروني في العراق - الحلقة ١٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-02
Morning Live
التحول الإلكتروني في العراق - الحلقة ١٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-02
ناس وناس
سوق حي العامل - الحلقة ١٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-02
ناس وناس
سوق حي العامل - الحلقة ١٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-02
بعد التحري
مداخل وبوابات بغداد تاريخ حضارة لخراب وفساد - الحلقة ٣ | الموسم 4
16:30 | 2024-05-01
بعد التحري
مداخل وبوابات بغداد تاريخ حضارة لخراب وفساد - الحلقة ٣ | الموسم 4
16:30 | 2024-05-01
52 دقيقة
تأخر سن الزواج - الحلقة ٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-05-01
52 دقيقة
تأخر سن الزواج - الحلقة ٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-05-01
العراق في دقيقة
01-05-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-01
العراق في دقيقة
01-05-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-01
استديو Noon
اسأل سجى 1-5-2024 | 2024
07:00 | 2024-05-01
استديو Noon
اسأل سجى 1-5-2024 | 2024
07:00 | 2024-05-01
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما أصعب تربية البنت أو الولد؟ 1-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-01
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما أصعب تربية البنت أو الولد؟ 1-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-01
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة شي لفت انتباهي 1-5-2024 | 2024
00:30 | 2024-05-01
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة شي لفت انتباهي 1-5-2024 | 2024
00:30 | 2024-05-01
لعينيك
الحلقة 13 | 2024
18:00 | 2024-04-30
لعينيك
الحلقة 13 | 2024
18:00 | 2024-04-30
الأكثر مشاهدة
Morning Live
التحول الإلكتروني في العراق - الحلقة ١٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-02
Morning Live
التحول الإلكتروني في العراق - الحلقة ١٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-02
ناس وناس
سوق حي العامل - الحلقة ١٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-02
ناس وناس
سوق حي العامل - الحلقة ١٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-02
بعد التحري
مداخل وبوابات بغداد تاريخ حضارة لخراب وفساد - الحلقة ٣ | الموسم 4
16:30 | 2024-05-01
بعد التحري
مداخل وبوابات بغداد تاريخ حضارة لخراب وفساد - الحلقة ٣ | الموسم 4
16:30 | 2024-05-01
52 دقيقة
تأخر سن الزواج - الحلقة ٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-05-01
52 دقيقة
تأخر سن الزواج - الحلقة ٢ | الموسم 6
15:30 | 2024-05-01
العراق في دقيقة
01-05-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-01
العراق في دقيقة
01-05-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-01
استديو Noon
اسأل سجى 1-5-2024 | 2024
07:00 | 2024-05-01
استديو Noon
اسأل سجى 1-5-2024 | 2024
07:00 | 2024-05-01
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما أصعب تربية البنت أو الولد؟ 1-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-01
صباحكم أحلى مع سلمى
أيهما أصعب تربية البنت أو الولد؟ 1-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-01
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة شي لفت انتباهي 1-5-2024 | 2024
00:30 | 2024-05-01
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة شي لفت انتباهي 1-5-2024 | 2024
00:30 | 2024-05-01
لعينيك
الحلقة 13 | 2024
18:00 | 2024-04-30
لعينيك
الحلقة 13 | 2024
18:00 | 2024-04-30
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ترون حالة الازدحامات مع مرور اسبوعين على التوقيتات الجديدة؟
جيدة
جيدة
سيئة
سيئة
ازدحامات متفاوتة
ازدحامات متفاوتة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.