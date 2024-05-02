مصرع واصابة 19 شخصا بانفجار لغمين في باكستان

وقال قائد شرطة المنطقة، آصف حليم: "انفجر اللغم الأول عند مرور شاحنة بواد في منطقة دوكي الغنية بالفحم في إقليم بلوشستان".وأضاف: "إن اللغم الثاني انفجر عندما كان مسؤولو مكافحة الإرهاب وأشخاص مدنيون يفحصون موقع الانفجار الأولي".ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار، لكن جماعات مسلحة شنت في وقت سابق هجمات استهدفت قوات الأمن أو البنية التحتية في جنوب غرب البلاد.وقال مركز أبحاث في إسلام آباد، اليوم الخميس، إن "هجمات المسلحين أسفرت عن مقتل 70 شخصا في أنحاء البلاد خلال الشهر الماضي، معظمهم في إقليم خيبر بختونخوا الواقع شمال غربي البلاد".من جهته، قال معهد باكستان لدراسات الصراع والأمن أيضا إن "البلاد شهدت 323 هجوما مسلحا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، ما أسفر عن مقتل 324 شخصا".