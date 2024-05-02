قصف إسرائيلي يطال نقطة فيها تواجد إيراني بريف دمشق

وأضاف موقع "روسيا اليوم"، أن "مصادر غير رسمية تحدثت عن سقوط عدد من الإصابات نتيجة الانفجارات التي طالت المنطقة المستهدفة".





من جهتها قالت وكالة "سبوتنيك" إن "الدفاعات السورية تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي حاول استهداف أحد المواقع جنوبي العاصمة السورية دمشق".



وأوضحت أن "صواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الجولان السوري المحتل، حاولت استهداف أحد المواقع بالقرب من منطقة نجها". وأشار إلى أن المصادر أفادت بأن المبنى الذي استهدفه القصف الإسرائيلي تابع لفرع أمن الدولة السوري، وذكرت أن المصادر ذاتها قالت إن دمارا كبيرا لحق بالمبنى المكون من ثلاثة طوابق.من جهتها قالت وكالة "سبوتنيك" إن "الدفاعات السورية تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي حاول استهداف أحد المواقع جنوبي العاصمة السورية دمشق".وأوضحت أن "صواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الجولان السوري المحتل، حاولت استهداف أحد المواقع بالقرب من منطقة نجها".

وقال مصدر أمني بحسب وكالة "رويترز"، إن "الموقع الذي ضرب في سوريا يوم الخميس يقع جنوب مرقد السيدة زينب مباشرة".



وأفاد المصدر بأن "الموقع الذي تم ضربه لم تكن تديره وحدات إيرانية أو حزب الله".