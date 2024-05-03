الأونوروا: 37 طفلًا يفقدون امهاتهم كل يوم في غزة

وأضافت الوكالة، في حسابها على موقع "إكس"، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قتلت ما يزيد على 10 آلاف امرأة، وأصابت نحو 19 ألفاً أخريات.ولفتت إلى أن نحو 155 ألف امرأة حامل أو مرضعة تواجه صعوبة في الحصول على المياه ومستلزمات النظافة الصحية.