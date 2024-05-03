زلزال بقوة 5.9 يضرب سواحل الفلبين

ووفقا للتقرير، كان مركز الزلزال على بعد 63 كم جنوب شرق مدينة تاكلوبان في جزيرة ليتي، حيث يعيش 242 ألف شخص.وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 94 كم من سطح البحر.ولم ترد معلومات عن أي ضحايا أو أضرار، ولم يتم الإعلان عن تهديد تسونامي.