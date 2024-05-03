رسميا.. كولومبيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

وذكرت الخارجية الكولومبية في حسابها الرسمي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه "تم يوم أمس تقديم المذكرة الشفهية بشكل رسمي للسفير الإسرائيلي لدى كولومبيا بشأن قرار الحكومة قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل اعتبارا من هذا اليوم".وأضافت الخارجية أنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي بأن "إدارة البروتوكول في الخارجية الكولومبية ستنسق الإجراءات الخاصة بمغادرة الدبلوماسيين الإسرائيليين، مع أن عمل القنصليتين في تل أبيب وبوغوتا سيستمر".وكان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قد أعلن عن قراره قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل على خلفية استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.بدوره، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس الكولومبي بـ "معاداة السامية"، مشيرا إلى أن العلاقات بين إسرائيل وكولومبيا ستبقى ودية على الرغم من خطوة الرئيس بيترو.