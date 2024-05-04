رضيع يدخل في غيبوبة كحولية.. كيف وصل النبيذ إلى "الببرونة"؟

بدأت الحادثة في 29 أبريل/نيسان في مدينة باري جنوب إيطاليا، وقامت الجدة بتحضير "البيبرون" لحفيدها، لكنها أخطأت ووضعت النبيذ الأبيض بدلاً من الماء.ولم تنتبه الجدة للخطأ إلا بعد أن رفض الطفل الرضيع تناول الخليط، وبعدها جرى نقله على الفور إلى المستشفى، وفقًا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.ولا يزال الطفل راقدًا في المستشفى، يعاني غيبوبة كحولية خطيرة بسبب صغر سنه، ويخضع للعلاج بشكل مكثف.