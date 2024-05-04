الهند ترفض تقريراً أمريكياً يخص الحريات الدينية

رفضت الهند، تقرير اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية الذي اتهم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بـ"تعزيز السياسات القومية التمييزية".

وقالت المنظمة "منحازة" تمامًا ولا تتوقع حتى من المنظمة أن تفهم التنوع والتعددية والديمقراطية في الهند.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية راندير جايسوال في مؤتمر صحفي يوم الخميس: إنهم "يواصلون نشر دعايتهم حول الهند متنكرة في إطار تقرير سنوي".

وأضاف "ليس لدينا حقًا أي توقعات بأن تسعى اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية إلى فهم روح الهند المتنوعة والتعددية والديمقراطية"، مضيفا أن "جهودهم للتدخل في أكبر عملية انتخابية في العالم لن تنجح أبدا".

ولجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية هي لجنة حكومية اتحادية أمريكية تم إنشاؤها بموجب قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998، ويتم تعيين مفوضي اللجنة من قبل الرئيس وقيادة كلا الحزبين السياسيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

وفي وقت سابق، زعمت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية أن الحكومة الهندية فشلت في العام الماضي في معالجة العنف الطائفي الذي يؤثر بشكل غير متناسب على المسلمين والمسيحيين والسيخ والداليت واليهود والأديفاسيس (الشعوب الأصلية).