روسيا تدرج الرئيس الأوكراني على "قائمة المطلوبين"

وقالت "تاس"، إن "قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية أظهرت أن زيلينسكي على قائمة المطلوبين"، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه صدر بموجبه أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.وأضافت الوزارة في بيان: "بعيدا عن الإعلانات الروسية عديمة القيمة، نود تذكيركم بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال بحق الدكتاتور الروسي فلاديمير بوتين للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب، وهذا أمر حقيقي بالفعل ويمكن تنفيذه في 123 دولة".وذكر البيان أن الإعلان الروسي "دليل على يأس ماكينة الدولة الروسية وإعلامها الذي لم يجد أي سبيل آخر يلفت به الأنظار".