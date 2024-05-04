الشرطة الأمريكية تفض اعتصاماً لطلبة في جامعة فرجينيا

وقال موقع "الجزيرة نت"، إن "الشرطة الأمريكية فضت اعتصاما لطلبة في جامعة فرجينيا مطالبين بوقف الحرب في غزة".

وأثارت حرب غزة خطابا متصاعدا ومظاهرات رفضا للحرب في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، حيث انطلقت قبل أسابيع احتجاجات في عدد من الجامعات الأمريكية ترفض الحرب وتطالب بوقف إطلاق النار.وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، إن الاحتجاجات لن تجبره على إعادة النظر في سياساته في المنطقة، وذلك في ظل الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات في الولايات المتحدة على خلفية الحرب بين "إسرائيل" وحركة حماس في قطاع غزة.