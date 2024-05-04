غارتان إسرائيليتان على بلدتين جنوب لبنان

وقال موقع "الجزيرة نت"، إن "غارتين إسرائيليتين ضربتا بلدتي الخيام والظهيرة في جنوب لبنان.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية أفادت، اليوم السبت، بإطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان باتجاه بلدة المطلة في إصبع الجليل.