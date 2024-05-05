من عائلة واحدة.. مقتل أربعة اشخاص بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

وقالوا ان "العائلة قتلت في قرية ميس الجبل التي شهدت دمارا واسع النطاق جراء تبادل إطلاق النار المستمر بين إسرائيل وحزب الله منذ بدء الحرب في غزة في تشرين الأول.في المقابل، أعلن حزب الله، الأحد، أنه أطلق "عشرات صواريخ الكاتيوشا" على مناطق في شمال إسرائيل، وذلك "ردّاً" على غارة إسرائيلية في وقت سابق أوقعت 4 قتلى على الأقلّ في جنوب لبنان.وقال الحزب في بيان إنه "رداً على الجريمة المروعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في بلدة ميس الجبل وسقوط قتلى وجرحى مدنيين، قصفت كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".وأحجم الجانبان عن الدخول في حرب شاملة بينهما على الرغم من الغارات الجوية وعمليات القصف المتقطعة.وقتل أكثر من 250 من عناصر حزب الله و75 مدنيا في الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ تشرين الأول.أما في إسرائيل، فأدى إطلاق الصواريخ من لبنان إلى مقتل نحو عشرة جنود وعدة إسرائيليين.