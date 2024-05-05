وفاة قائد أول رحلة جوية حول العالم دون توقف ودون تزود بالوقود

وقالت صحف أميركية إن الطيار، الذي نال أوسمة إثر مشاركته بحرب فيتنام، توفي عن عمر 85 عاما في مستشفى في كور دالين بولاية أيداهو من جراء عدوى حادة في الرئة.وأكمل روتان، الذي قاد الرحلة الجوية مع مساعدته جينا ييغر "واحدة من أعظم الإنجازات في تاريخ الطيران: أول رحلة حول العالم من دون توقف أو إعادة التزود بالوقود" وفق وصف صحيفة الإنبندبنت البريطانية.وبدأت رحلة الطائرة فوياجر من قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا بعد الساعة الثامنة من صباح يوم 14 ديسمبر 1986، وبعد تسعة أيام وثلاث دقائق، انتهت الرحلة في نفس القاعدة يوم 23 ديسمبر بنفس الشهر.وقال شقيقه، بيرت روتان، إن ديك: "كان يعزف على الطائرة كما يعزف شخص على البيانو".وبحسب ما نقلت الصحيفة عن بيرت، الذي صمم الطائرة، فقد أبلغ ديك بأن الطائرة كانت محملة بالوقود لدرجة أن أطراف أجنحتها كانت تسحب على الأرض أثناء تحركها على المدرج، وحينها أمسك بالراديو لتحذير شقيقه الأكبر، لكن ديك لم يسمع الرسالة قط، وانطلقت الرحلة.وقال بيرت إنه كان يحب دائما تصميم الطائرات، وأصبح مفتونا بفكرة الطائرة التي يمكن أن تجوب العالم. وكان شقيقه متحمسا بنفس القدر للطيران.واستغرق المشروع ست سنوات.وخلال التجارب، حدثت أعطال ميكانيكية، وكانت هناك مخاوف من قدرة الطائرة على التعامل مع الاضطرابات الجوية، ومن قدرة الطيارين على تحمل هذه الرحلة الطويلة مع القليل من النوم، لكن ديك كان متفائلا للغاية، وبالفعل نجح في المهمة.