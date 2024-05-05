الكشف عن موعد رد حماس على "الورقة المصرية"

ووفق قناة "القاهرة الإخبارية"، صرح المصدر بأن هناك تقدما كبيرا في التوافق بين الطرفين.

وأفاد بأن وفد حماس غادر القاهرة ومن المنتظر أن يعود خلال 48 ساعة بالرد النهائي على الورقة المصرية.ومساء الأحد، أعلنت حركة حماس انتهاء جولة المفاوضات الحالية في العاصمة المصرية القاهرة.وذكرت في بيان "انتهت قبل قليل جولة المفاوضات الحالية في القاهرة، وسيغادر وفد حماس القاهرة الليلة للتشاور مع قيادة الحركة".وأكدت الحركة تعاملها بكل "إيجابية ومسؤولية وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب الشعب الفلسطيني وينهي العدوان بشكل كامل ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى".