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أونروا تحذر العالم: الهجوم على رفح ستكون له عواقب مدمرة
دوليات
2024-05-06 | 05:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
357 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من أن "الهجوم" الإسرائيلي المتوقع على رفح، سيؤدي إلى "المزيد من المعاناة والوفيات بين المدنيين"، وذلك على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي بدء إجلاء الغزيين من المناطق الشرقية للمدينة، استعدادا لعملية عسكرية.
وقالت الوكالة في منشور عبر منصة "إكس"، إن "العواقب ستكون مدمرة بالنسبة لـ1.4 مليون شخص"، مشيرة إلى أنها "لا تقوم بالإخلاء، وستحافظ على وجودها في رفح لأطول فترة ممكنة، لتقديم المساعدات المنقذة للحياة".
وبدأ الجيش الإسرائيلي، الإثنين، عمليات إجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح، والتي قال إنها ستكون "محدودة النطاق ومؤقتة".
وذكر موقع "الحرة"، أن "عمليات الإجلاء بدأت لجزء من السكان المدنيين في رفح"، ونقل عن الجيش الإسرائيلي أنه "بناء على موافقة المستوى السياسي، يدعو جيش الدفاع السكان المدنيين القابعين تحت سيطرة حماس إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح، إلى المنطقة الإنسانية الموسعة".
فيما نقلت وكالة فرانس برس عن الجيش الإسرائيلي أن "عملية إخلاء المناطق الشرقية لرفح تشمل نحو 100 ألف شخص".
وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي حسب فرانس برس إن الإخلاء "جزء من خططنا لتفكيك حماس... تلقينا بالأمس تذكيرا عنيفا بحضورهم وقدراتهم العملية في رفح"، مضيفا أن الإخلاء هو "لإبعاد الناس عن الخطر".
ووثقت مقاطع فيديو وصور، صباح الإثنين، مسارعة العديد من المدنيين إلى مغادرة الأجزاء الشرقية من مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا يشمل خرائط الإخلاء، جاء فيه: "نداء عاجل إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وبالأحياء - السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح بالبلوكات: 10-16, 28, 270. جيش الدفاع سيعمل بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية في مناطق مكوثكم مثلما فعل حتى الآن. كل من يتواجد بالقرب من المنظمات الإرهابية يعرض حياته وحياة عائلته للخطر".
واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، على إسرائيل في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين عملية عسكرية، أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 34 ألف شخص، من بينهم نساء وأطفال، وفق بيانات السلطات الصحية في غزة.
وحذرت الولايات المتحدة والكثير من دول العالم، إسرائيل من شن عملية عسكرية برية في رفح، وسط مخاوف من تأثيرات قد تكون كارثية على المدنيين الذين نزحوا إلى المدينة.
ويوجد في رفح أكثر من مليون فلسطيني، فروا من مناطق أخرى في القطاع، ويعيشون في خيام مكتظة قرب الحدود المصرية.
وحذرت مصر إسرائيل مرارا من شن مثل هذه العملية، خاصة أنها تقع على مقربة كبيرة من حدودها، مشددة على رفضها "تهجير" الفلسطينيين.
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