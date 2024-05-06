الإمارات على خطى العراق في منع استيراد الإسمنت الإيراني

وقال إبراهيم غلام زاده: “بسبب السياسات الخاطئة في سوق التصدير، للأسف تسببنا بخسارة السوق العراقي الكبير وفي الوقت الحالي، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، تسعى دول الخليج الأخرى كالكويت وعمان أيضا إلى فرض قيود على أساس قوانين مكافحة الإغراق.وأضاف: بسبب الفارق في سعر الأسمنت المحلي والأسعار العالمية للإسمنت التي يبلغ نحو 50 في المئة، يشتري الوسطاء الأسمنت بالسعر المحلي ما ألحق أضرارا بأسواق تصدير الإسمنت الإيرانية.وأكد منتج الأسمنت: في السابق، كان يسمح بتصدير الأسمنت فقط من قبل مصانع الأسمنت، مما كان يؤدي إلى سيطرة أفضل على أسواق التصدير، لكن للأسف في العام أو العامين الماضيين تم رفع الحظر وفي الوقت الحالي يمكن لأي شخص تصدير الأسمنت والكلنكر بأي ثمن، والشراء والتصدير بالأسعار المحلية.ووفقا له، فإن التصدير بالجملة يحدث للأسف من قبل المصانع الحكومية وشبه الحكومية.وأضاف غلام زاده: في الوقت الحالي، يجب على وزارة الصناعة والمناجم والتجارة منع خسارة أسواق التصدير من خلال الدخول في قضية أسعار الأسمنت والكلنكر التصديري.