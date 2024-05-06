إيران تكشف عن زيارة مرتقبة لرئيسها إلى العراق

وقال مير أحمدي على هامش اجتماع اللجنة للصحفيين ــ حسب ما أفادت وكالة “إسنا” الإيرانية: “في المفاوضات مع وزير الداخلية العراقي اتفقنا على 50 قضية بينها تسهيل عبور الحدود للزوار وسيتم تنفيذ خطة تبادل معلومات جوازات السفر الإيرانية مع الجانب العراقي، عبر الحدود الأربعة مع الجانب العراقي وسيستمر هذا بعد أيام زيارة الأربعين أيضا، مضيفا أن الجانبين اتفقا على أن يكون جواز السفر الدولي وجواز سفر الحج الأساس لسفر الزوار الإيرانيين إلى العتبات المقدسة.وأشار ميراحمادي إلى الاتفاقات المبرمة بشأن المواطنين غير الإيرانيين وقال: إن الجانب العراقي لديه بعض الاعتبارات المتعلقة بالمواطنين الباكستانيين التي شاركها مع الوفد الإيراني خلال هذه الرحلة. وسيسافر وزير الداخلية العراقي إلى إيران في المستقبل لتقديم اقتراحات لقبول الزوار الباكستانيين والتوصل إلى اتفاق. ولم يكن للجانب العراقي رأي معين بشأن المواطنين غير الباكستانيين.وأضاف: “نظرا لارتفاع حصيلة القتلى في حوادث الطرق خلال أيام الأربعين، توصلنا إلى اتفاق مع الجانب العراقي لتشكيل لجنة مشتركة لمعالجة هذا الموضوع بحيث يمكن منع الحوادث من خلال نشر الشرطة في المناطق المعرضة للحوادث على الطرق العراقية”.وذكر أمين مقر الأربعين النقل البري والبحري والجوي كأحد الاتفاقيات الأخرى المبرمة مع الجانب العراقي، وقال: “وفقا للاتفاقية، سيتم تسيير 1500 رحلة يومية من إيران إلى العراق خلال الأربعين.وتابع: توصلنا إلى اتفاقات جيدة مع الجانب العراقي بشأن إنشاء أرقام هواتف مكونة من ثلاثة أرقام وإنترنت مجاني وتسهيل نقل القوات العراقية وإنشاء قواعد إقليمية على الحدود الستة.وكشف عن اتفاق مع البنك المركزي الإيراني لتكون منحة الزوار الإيرانيين في الأربعين بالدينار بدل الدولار. وأضاف أن عدد الزوار سيكون مماثلا للعام السابق.