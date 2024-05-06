تركيا تعلن "تحييد" 23 مسلحا في العراق وسوريا

وقالت الوزارة إنها "حيدت 7 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا".وأوضحت الوزارة في بيان أن "المسلحين تم تحييدهم بعد التأكد من استعدادهم لشن هجمات على منطقتي غصن الزيتون ودرع الفرات"، مؤكدة أن "القوات التركية عازمة على ضرب الإرهابيين في أوكارهم أينما وجدوا".وأضافت الدفاع التركية في بيان ثان أنه "تم تحييد 16 عنصرا من حزب العمال الكردستاني من بينهم قادة، في غارات جوية نفذها الجيش التركي في مناطق هاكورك ومتينا وغارا شمالي العراق".وشددت الوزارة في بيانها على أن "الإرادة والتصميم على تدمير أوكار الإرهاب متواصلة بتأثير متزايد وضغط شديد"، كما أكدت في بيانها على أنهم "مصممون على إنهاء الإرهاب وإنقاذ الأمة من هذه الآفة".