بايدن يطلب فتح معبر "كرم أبو سالم" فوراً

وقال بيان للبيت الأبيض بعد المكالمة التي جمعت الطرفين، "نتنياهو وافق على ضمان أن يظل معبر كرم أبو سالم مفتوحا للمساعدات الإنسانية في اتصال هاتفي مع نتنياهو اليوم الاثنين".وأضاف أن "بايدن عاود التأكيد على موقفه الواضح بشأن رفح في الاتصال مع نتنياهو".وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن المصادر أن بايدن طلب بإعادة فتح المعبر الذي تم إغلاقه يوم الأحد بعد هجوم لحماس على موقع قريب للجيش الإسرائيلي أسفر عن مقتل أربعة جنود.وأوضح الموقع أن بايدن ونتانياهو تحدثا على الهاتف لمدة 30 دقيقة، حيث ناقشا مفاوضات صفقة الرهائن واستعدادات إسرائيل لغزو بري في رفح.وكان "الجيش الإسرائيلي"، قد أفاد أن 10 صواريخ أطلقت باتجاه منطقة كرم أبو سالم، على بعد مئات الأمتار من معبر كرم أبو سالم، وأشار إلى أن الصواريخ انطلقت من منطقة رفح.