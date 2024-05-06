تعليق أممي بعد إعلان موسكو عن تدريبات نووية

وقال دوجاريك: "لقد رأينا هذه التقارير في الصحف، ونرى أن الأطراف المختلفة أصبحت تتحدث أكثر فأكثر في الآونة الأخيرة (حول موضوع استخدام الأسلحة النووية).. إن المخاطر النووية الحالية مرتفعة بشكل ينذر بالخطر.. يجب تجنب كل الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى سوء التقدير والتصعيد مع عواقب كارثية".وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم الاثنين أنه "بناء على تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين ومن أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، بدأت هيئة الأركان العامة الاستعدادات لإجراء تمرين في أقرب وقت مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية بمشاركة الطيران وكذلك قوات البحرية".وكان بوتين أكد في مارس الماضي، استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية في حال تعرضت الدولة الروسية للتهديد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "لم تكن هناك حاجة مطلقا لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية خلال العملية العسكرية الخاصة".