وقالت الإدارة إن التحقيق يهدف إلى معرفة ما إذا كانت بوينغ قد أجرت عمليات التفتيش الإلزامية المتعلقة بتقاطع الجناحين مع جسم طائرات معينة من طراز 787 دريملاينر".وأضافت أنها "تحقق لتبيان ما إذا كانت بوينغ قد أجرت عمليات التفتيش، وما إذا كان موظفون في الشركة قد زوّروا مستندات متعلقة بالطائرة"، بحسب فرانس برس.وأوضحت إدارة الطيران الفدرالية أن بوينغ "تعيد فحص كل طائراتها من طراز 787 التي لا تزال قيد الإنتاج، ويتعين عليها أيضا أن تضع خطة للاهتمام بالأسطول الموجود في الخدمة".وعانى طرازا 787 دريملاينر و737 ماكس من العديد من مشاكل الإنتاج منذ 2023، مما اضطر بوينغ لإبطاء عمليات تسليم طائراتها من هذين الطرازين، وأجبر هذا التأخير العديد من شركات الطيران على تغيير جداول رحلاتها لعام 2024.يذكر انه في منتصف العام الماضي، استلم العراق الدفعة الأولى من طائرات من طراز دريم لاينر، من اصل 10 طائرات تعاقد العراق عليها.