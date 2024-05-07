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غزة أصبحت معزولة عن العالم.. "إسرائيل" تعلن سيطرتها على معبر رفح
دوليات
2024-05-07 | 02:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
عربي بوست
1,515 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
قال راديو الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء 7 مايو/أيار 2024، إن قوات إسرائيلية سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الواقع على الحدود مع مصر في جنوب قطاع غزة، في وقت أظهرت فيه صور وفيديوهات تواجد آليات الاحتلال داخل المعبر، وذلك في وقت توقفت فيه حركة السفر وإدخال المساعدات.
جاء ذلك بعد أن شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفاً عنيفاً في محيط المعبر، بينما سُمعت أصوات اشتباكات بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
ويعتبر معبر رفح شريان غزة الوحيد، الذي يستطيع من خلاله السكان مغادرة القطاع، وتدخل من خلاله المساعدات، كما يعتبر المعبر الوحيد في قطاع غزة الذي لا يخضع للسيطرة الإسرائيلية.
الأعلام الإسرائيلية على معبر رفح
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية سيطرة الفرقة 162 مع اللواء 401 وجفعاتي على معبر رفح، ونشرت مشاهد لدبابة إسرائيلية وهي تقوم بتخريب معالم المعبر، فيما أظهرت اللقطات الأعلام الإسرائيلية ترفرف على المعبر الذي يربط مصر بقطاع غزة.
وأكد وائل أبو محسن، مدير الإعلام بمعبر رفح، توقفاً كاملاً لحركة السفر وإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح تزامناً مع أنباء عن توغل آليات إسرائيلية داخله، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.
فيما لم يصدر على الفور تعليق رسمي من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن طبيعة التوغل.
قصف عنيف على مدينة رفح
وسبق هذا التقدم لقوات الاحتلال، استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي محيط معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، فيما شهدت المنطقة سماع أصوات إطلاق نار واشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية، بحسب مراسل الأناضول.
والليلة الماضية، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لعدد من المنازل في قطاع غزة، لاسيما مدينة رفح التي تشهد موجة تصعيد غير مسبوقة رغم التحذيرات الدولية.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، بدء عملية عسكرية في رفح والمباشرة في تهجير السكان الفلسطينيين "قسراً" من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى منطقة المواصي جنوب غرب قطاع غزة.
ويزعم الاحتلال أن مدينة رفح هي "المعقل الأخير لحركة حماس"، وتُصر إسرائيل على اجتياح المدينة، رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية؛ لوجود نحو 1.5 مليون فلسطيني في المدينة، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح.
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