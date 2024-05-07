Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
كريستال بالاس يفجر مفاجأة بهزيمة مانشستر يونايتد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

غزة أصبحت معزولة عن العالم.. "إسرائيل" تعلن سيطرتها على معبر رفح

دوليات

2024-05-07 | 02:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
غزة أصبحت معزولة عن العالم.. &quot;إسرائيل&quot; تعلن سيطرتها على معبر رفح
المصدر:
عربي بوست
1,515 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

قال راديو الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء 7 مايو/أيار 2024، إن قوات إسرائيلية سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الواقع على الحدود مع مصر في جنوب قطاع غزة، في وقت أظهرت فيه صور وفيديوهات تواجد آليات الاحتلال داخل المعبر، وذلك في وقت توقفت فيه حركة السفر وإدخال المساعدات.

جاء ذلك بعد أن شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفاً عنيفاً في محيط المعبر، بينما سُمعت أصوات اشتباكات بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.

ويعتبر معبر رفح شريان غزة الوحيد، الذي يستطيع من خلاله السكان مغادرة القطاع، وتدخل من خلاله المساعدات، كما يعتبر المعبر الوحيد في قطاع غزة الذي لا يخضع للسيطرة الإسرائيلية.

الأعلام الإسرائيلية على معبر رفح
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية سيطرة الفرقة 162 مع اللواء 401 وجفعاتي على معبر رفح، ونشرت مشاهد لدبابة إسرائيلية وهي تقوم بتخريب معالم المعبر، فيما أظهرت اللقطات الأعلام الإسرائيلية ترفرف على المعبر الذي يربط مصر بقطاع غزة.

وأكد وائل أبو محسن، مدير الإعلام بمعبر رفح، توقفاً كاملاً لحركة السفر وإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح تزامناً مع أنباء عن توغل آليات إسرائيلية داخله، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

فيما لم يصدر على الفور تعليق رسمي من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن طبيعة التوغل.

قصف عنيف على مدينة رفح
وسبق هذا التقدم لقوات الاحتلال، استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي محيط معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، فيما شهدت المنطقة سماع أصوات إطلاق نار واشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية، بحسب مراسل الأناضول.

والليلة الماضية، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لعدد من المنازل في قطاع غزة، لاسيما مدينة رفح التي تشهد موجة تصعيد غير مسبوقة رغم التحذيرات الدولية.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، بدء عملية عسكرية في رفح والمباشرة في تهجير السكان الفلسطينيين "قسراً" من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى منطقة المواصي جنوب غرب قطاع غزة.

ويزعم الاحتلال أن مدينة رفح هي "المعقل الأخير لحركة حماس"، وتُصر إسرائيل على اجتياح المدينة، رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية؛ لوجود نحو 1.5 مليون فلسطيني في المدينة، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح.
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
الهوا الك
Play
الهوا الك
نصيحة من مختص - الحلقة ٣ | الموسم 9
14:30 | 2024-05-06
Play
نصيحة من مختص - الحلقة ٣ | الموسم 9
14:30 | 2024-05-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آيار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-06
Play
نشرة ٦ آيار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-05-2024 | 2024
12:30 | 2024-05-06
Play
العراق في دقيقة 06-05-2024 | 2024
12:30 | 2024-05-06
Morning Live
Play
Morning Live
مواهب عراقية واعدة في مسابقات الحساب الذهني - م3 Morning Live - حلقة ١٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-06
Play
مواهب عراقية واعدة في مسابقات الحساب الذهني - م3 Morning Live - حلقة ١٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-06
Play
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-06
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
نقاش قانون حضانة الأطفال للأب 6-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-06
Play
نقاش قانون حضانة الأطفال للأب 6-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-06
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة لو 6-5-2024 | 2024
00:30 | 2024-05-06
Play
فقرة الأبراج وفقرة لو 6-5-2024 | 2024
00:30 | 2024-05-06
عشرين
Play
عشرين
كردستان وايران.. مسيرات وزيارات - الحلقة ٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-05
Play
كردستان وايران.. مسيرات وزيارات - الحلقة ٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-05
خط أحمر
Play
خط أحمر
مجـــ_زرة البو نمر وعمليات ار_هــابية عديدة - الحلقة ٣ | الموسم 7
14:30 | 2024-05-05
Play
مجـــ_زرة البو نمر وعمليات ار_هــابية عديدة - الحلقة ٣ | الموسم 7
14:30 | 2024-05-05
جات بالليل
Play
جات بالليل
WE Go 5-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-05
Play
WE Go 5-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-05
الأكثر مشاهدة
الهوا الك
Play
الهوا الك
نصيحة من مختص - الحلقة ٣ | الموسم 9
14:30 | 2024-05-06
Play
نصيحة من مختص - الحلقة ٣ | الموسم 9
14:30 | 2024-05-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آيار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-06
Play
نشرة ٦ آيار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-05-2024 | 2024
12:30 | 2024-05-06
Play
العراق في دقيقة 06-05-2024 | 2024
12:30 | 2024-05-06
Morning Live
Play
Morning Live
مواهب عراقية واعدة في مسابقات الحساب الذهني - م3 Morning Live - حلقة ١٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-06
Play
مواهب عراقية واعدة في مسابقات الحساب الذهني - م3 Morning Live - حلقة ١٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-06
Play
منطقة الصدرية بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-06
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
نقاش قانون حضانة الأطفال للأب 6-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-06
Play
نقاش قانون حضانة الأطفال للأب 6-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-06
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة لو 6-5-2024 | 2024
00:30 | 2024-05-06
Play
فقرة الأبراج وفقرة لو 6-5-2024 | 2024
00:30 | 2024-05-06
عشرين
Play
عشرين
كردستان وايران.. مسيرات وزيارات - الحلقة ٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-05
Play
كردستان وايران.. مسيرات وزيارات - الحلقة ٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-05-05
خط أحمر
Play
خط أحمر
مجـــ_زرة البو نمر وعمليات ار_هــابية عديدة - الحلقة ٣ | الموسم 7
14:30 | 2024-05-05
Play
مجـــ_زرة البو نمر وعمليات ار_هــابية عديدة - الحلقة ٣ | الموسم 7
14:30 | 2024-05-05
جات بالليل
Play
جات بالليل
WE Go 5-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-05
Play
WE Go 5-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-05
جيدة
جيدة
سيئة
سيئة
ازدحامات متفاوتة
ازدحامات متفاوتة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.