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"هذه أهدافنا".. الرئيس التركي يتحدث عن زيارته إلى العراق الشهر الماضي
دوليات
2024-05-07 | 04:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,235 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تهدف إلى رفع حجم التجارة مع العراق من 20 مليار دولار إلى مستويات أعلى، لافتا إلى أن تركيا "ستكمل عملها في سوريا عندما يحين الوقت المناسب".
وجاء ذلك في خطاب وجهه للشعب التركي، ونقلته وكالة الأناضول الثلاثاء (7 أيار 2024)، عقب رئاسته اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وقال الرئيس أردوغان، إنه "بكل تأكيد عندما يحين الوقت والساعة، سنكمل عملنا في سوريا، والذي تُرك غير مكتمل بسبب الوعود التي قطعها حلفاؤنا ونكثوا بها".
وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"(PKK) (حزب العمال الكردستاني)/ و(YPG) (وحدات حماية الشعب)"
وأضاف، "أريد أن يكون الأمر معلوما؛ طالما أن (PKK) يجد لنفسه متنفسا في العراق وسوريا لا يمكن أن نشعر بالأمان إطلاقا".
وأكد الرئيس التركي، أن "الإرهابيين في جبال قنديل وفي شمالي سوريا سيواصلون التدخل ضد تركيا وفي سياستها وضد مواطنيها بكل فرصة"، موضحا أن أي دولة لا تقبل بهذا الأمر.
وتطرق الرئيس التركي إلى زيارته إلى العراق في 22 نيسان الماضي، وما حققته من نتائج مهمة لا سيما بعد لقائه نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزيارة إقليم كردستان.
وأشار أردوغان، إلى أنهم ناقشوا بالتفصيل القضايا المدرجة على جدول أعمالهم المشترك، وخاصة الأمن والنقل والطاقة والمياه، وبين أنّ الزيارة تكللت بتوقيع 27 اتفاقية في مجالات مختلفة.
وأكد الرئيس التركي أن "هدفهم رفع حجم التجارة مع العراق من 20 مليار دولار إلى مستويات أعلى".
وأشاد بإعلان الحكومة العراقية (PKK) تنظيما إرهابيا، واعتبر الخطوة "مهمة" في سياق الحرب على الإرهاب.
ويوم 15 مارس/ آذار الماضي، أجرى وزير الدفاع التركي يشار غولر برفقة وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن زيارة إلى بغداد للمشاركة في اجتماع أمني بين البلدين.
وخلال الزيارة صنفت الحكومة العراقية "بي كي كي" تنظيما إرهابيا لأول مرة وأعلنت حظره على أراضيها.
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