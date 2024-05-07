أوكرانيا تعلن إحباط "مؤامرة" لاغتيال رئيسها

وبحسب المادة المنشورة على قناة جهاز الأمن الأوكراني في تيلغرام، فإن الهيئات الروسية المختصة خططت للقضاء على زيلينسكي، وكذلك على رئيس جهاز (SBU) فاسيلي ماليوك، ورئيس المخابرات العسكرية (GUR) كيريل بودانوف وبعض المسؤولين الأوكرانيين الآخرين.وأضاف جهاز الأمن الأوكراني أنه فيما يتعلق بهذه القضية، تم القبض على عقيدين من إدارة أمن الدولة في أوكرانيا، لنقلهما معلومات سرية كانت ضرورية لمحاولة الاغتيال. تم تفتيش أماكن إقامتهما وتوجيه لهما تهمة الخيانة والتحضير لهجوم إرهابي.وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها كييف عن منع "محاولات" اغتيال زيلينسكي أو غيره من ممثلي القيادة العسكرية السياسية للبلاد، مشيرة إلى أن الأجهزة الخاصة الروسية تقف وراء ذلك.