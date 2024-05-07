رجلاً لرجل.. ماسك يعلق على مواجهة بوتين وزيلينسكي

وكتب كينغ في منشوره: "أعتقد أنه ينبغي على بوتين وزيلينسكي تسوية خلافاتهما رجلا لرجل".وعلق ماسك على المنشور: "إن عملية اتخاذ القرار القائمة على المواجهة رجلا لرجل تم الاستخفاف بها".وكان الكرملين قد أوضح أن الوضع المحيط ببدء المفاوضات مع أوكرانيا لم يتغير بعد، مشيرا إلى حظر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على نفسه وبلاده التفاوض مع روسيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تؤيد التفاوض مع أوكرانيا، ولكن "ليس بموجب أي مخططات تفرض علينا أو بعيدة عن الواقع".