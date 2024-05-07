وقال غوتيريش للصحفيين، بحسب رويترز: "أنا منزعج ومستاء من تجدد النشاط العسكري في رفح"، وأضاف: "إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم ضار على وجه الخصوص بوضع إنساني أليم بالفعل، لا بد أن يعيدوا فتحهما على الفور".واعتبر المسؤول الأممي أنه من الضروري السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعيا حكومة إسرائيل إلى "وقف التصعيد".وقال إن "إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم في الوقت عينه يضرّ بشكل خاص بالحالة الإنسانية البائسة أساسا"، وزاد: "الهجوم على رفح سيعرقل أكثر جهودنا لدعم الشعب في أوضاع إنسانية خانقة في وقت تلوح فيه المجاعة في الأفق".