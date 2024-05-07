بايدن يتحدث عن "صعود مرعب" لمعاداة السامية في العالم

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن هناك "صعوداً مرعباً" لمعاداة السامية في العالم، معتبراً أن كراهية اليهود لا تزال مستمرة.

وقال بايدن في ذكرى "المحرقة اليهودية"، إن "كراهية اليهود لا تزال مستمرة حتى الآن وما حدث في 7 أكتوبر دليل على ذلك".

وأضاف أن "حماس ارتكبت أفعالا رهيبة بحق الإسرائيليين ونحن لن ننسى أبدا"، مشدداً "رأينا صعودا مرعبا لمعاداة السامية في العالم وأميركا ومواقع التواصل الاجتماعي".

ولفت بايدن الى أن " حماس قتلت عشرات اليهود في 7 أكتوبر في أفظع مجزرة بعد المحرقة التي حدثت في الحرب العالمية الأولى"، معتبراً أن " الدرس الأكبر من المحرقة بحق اليهود أن الكراهية لا تختفي بل تختبئ".