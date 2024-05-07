بايدن يبدي موقفاً من التظاهرات الجامعية الرافضة لحرب غزة

وقال بايدن، إنه يتفهم حرية الرأي والكلام، لكنه أكد أنه لن يسمح بتحول الجامعات إلى منابر لمعاداة السامية.جاء ذلك خلال خطابه في مبنى الكونغرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى المحرقة النازية خلال الحرب العالمية الثانية أو ما يُسمى بـ"ذكرى الهولوكوست الدولي".وتشهد الجامعات الأمريكية احتجاجات طلابية مُناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيثُ تقترب تلك الاحتجاجات من ذروتها، خصوصًا مع استعداد الكثير من الجامعات لحفلات التخرج.وتطرق بايدن في خطابه إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أنه "لن يهدأ لنا بال حتى عودة المحتجزين في غزة لبيوتهم".