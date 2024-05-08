"الزعيم" ينحني له.. وفاة مهندس فكرة "تقديس العائلة الحاكمة" في كوريا الشمالية

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية -التي أعلنت خبر وفاته اليوم الأربعاء- إن الزعيم كيم جونغ أون نعى الراحل ووقف أمام نعشه "بحزن مرير لفقدان ثوري مخضرم ظل مخلصا بلا حدود" للنظام.وأوضحت أن كي نام، الذي رحل عن عمر ناهز 94 عاما، كان يرقد في المستشفى منذ عام 2022، وقد توفي بسبب تقدمه في العمر وإصابته باختلال في العديد من أعضائه، وفق ما ورد في إعلان الوكالة.يذكر أن كي نام بدأ حياته المهنية في عهد كيم إيل سونغ الذي تولى السلطة في بيونغ يانغ منذ نهاية الاحتلال الياباني عام 1948 حتى وفاته عام 1994، وكان يعتبر صديقا مقربا لابنه وخلفه كيم جونغ إيل (1994-2011) والد زعيم البلاد الحالي.كما عرف بشكل خاص برئاسته قسم التحريض والدعاية بين عامَي 1989 و2017 بعدما شغل منصب رئيس تحرير صحيفة رودونغ سينمون الحكومية في السبعينيات. كما كان نائب رئيس حزب العمال الحاكم وسفيرا لدى بكين في الخمسينيات.وقد ألف كي نام الشعارات الرئيسية للنظام الكوري الشمالي وكتب خطابات قادته، ويُعد أيضا مهندس فكرة تقديس الأسرة الحاكمة، أو ما يعرف بعقيدة "عبادة الشخصية" التي يتبعها زعماء هذه العائلة منذ 3 أجيال. وبعد تقاعده عام 2018 منح منصبه لشقيقه.