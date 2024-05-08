مسؤول ايراني: ليس لدينا اموال مجمدة في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد دهقان، اليوم الاربعاء، للصحفيين على هامش جلسة مجلس الحكومةـ فيما يتعلق بأصول إيران لدى العراق: "ليس لدينا أصول مجمدة في العراق"، مبينا: "أحيانا تحدث بعض العقبات، ويتم حلها من خلال الحوار، ولكن الاصول المجمدة هي التي يتم تجميدها من قبل محكمة تلك الدولة".تابع:"هذه الحالة لم تحدث بشأن اموالنا في العراق، فممتلكات الجمهورية الإسلامية الايرانية ليست محجوبة أو مجمدة، ولكن هناك مناقشات في العلاقات النقدية والمالية بين إيران والعراق، والتي يتم حلها بالحوار بين البنك المركزي للبلدين دائما وليس لدينا مشكلة غيرقابلة للحل في هذا المجال".وردا على سؤال حول المطلب العالمي بمقاطعة الكيان الصهيوني في الألعاب الأولمبية، قال دهقان: "لقد أعدنا قائمة من أعمال وجرائم الكيان الصهيوني بمشاركة المنظمات غير الحكومية ولا تزال اجتماعاتنا مع هذه المنظمات مستمرة".وأضاف: "في هذا الصدد، تم عقد اجتماع أمس، وتم التوثيق فيما يتعلق بأفعال وجرائم النظام الصهيوني، وتم الاستعانة بقدرات المنظمات غير الحكومية المحلية".وقال دهقان: "تم إجراء اتصالات مع منظمات غير حكومية أجنبية وأوروبية للاستفادة من قدراتها في هذا المجال، ويمكننا استخدام هذه القدرات لمتابعة الجرائم التي يرتكبها النظام الصهيوني في غزة".وتابع: بالطبع بما أننا لا نعترف بالكيان الصهيوني كحكومة، فمن الطبيعي أن أفعالنا كحكومة ليس لها جوانب كثيرة ويجب أن تؤخذ أفعالنا من اتجاهات أخرى.