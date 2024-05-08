خلال يوم.. 7 مجازر إسرائيلية توقع أكثر من 250 ضحية في غزة

وقالت الوزارة في بيان، إن "الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 55 شهيدا و200 مصاب خلال 24 ساعة".وأضافت أنه "لليوم الثاني يمنع الاحتلال إدخال شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية للقطاع، فيما ارتفع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى 34844 قتيلا 78404 مصابين منذ 7 أكتوبر".ودخلت الحرب في غزة يومها الـ215، فيما أفيد اليوم عن استئناف مفاوضات وقف النار وتبادل الأسرى في القاهرة في حضور جميع الأطراف.