للمرة الـ11.. تمديد "حالة الحرب" في أوكرانيا

وسبق أن أحال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاثنين مشروعي القانونين إلى البرلمان واللذين سيتم بموجبهما تمديد "حالة الحرب" والتعبئة العامة اعتبارا من 14 مايو لمدة 90 يوما.وأعلنت "حالة الحرب" والتعبئة العامة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 وتم تمديدها 10 مرات مذاك.