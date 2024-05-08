بعيدا عن الكوارث.. تصريح غريب لعالم الزلازل الهولندي يخص العرب

وكشف خبير الزلازل الهولندي عن صداقته لبعض العرب ضمن حديثه عن "التقارب ما بين الثقافات" وتزايد الكراهية والاستقطاب بين الناس، خاصة في أوروبا.وغرد هوغربيتس، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "يحزنني أن أرى تزايد الكراهية والاستقطاب بين الناس من مختلف الثقافات، وخاصة في أوروبا".وأضاف: "في السنوات القليلة الماضية، نمت اتصالاتي عبر الثقافات. بعض الذين أعتبرهم من أفضل أصدقائي هم من العرب"، مختتما: "نحن جميعا شعب واحد على كوكب واحد".آخر تحذير خرج به خبير الزلازل الهولندي كان قبل أيام، إذ تحدث عن احتمالية وقوع هزات أرضية قوية خلال الأيام المقبلة، تحديداً بين 8 و10 مايو/أيار.وغرد هوغربيتس وقتها: "سيكون عطارد والزهرة في اقتران مع أورانوس في 7 مايو/أيار، مباشرة قبل تشكل القمر الجديد، ما قد يؤدي إلى مجموعة من الهزات القوية، وربما إلى زلزال قوي، على الأرجح من 8 إلى 10 مايو/أيار".ويرأس الباحث الهولندي هوغربيتس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي "SSGEOS - Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.وقد تسببت توقعاته وتحذيراته في كثير من الهلع حول العالم، إذ ربط تلك التوقعات باقترانات الكواكب في الفضاء واصطفافها وتكوينها "هندسة حرجة" تؤثر على الأرض وتتسبب بالزلازل، بحسب نظرية هوغربيتس التي يدافع عنها بكل قوة.