ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بالمكسيك

وجاء في بيان المركز الوطني على موقعه الإلكتروني: "اعتبارا من الساعة 14:46 يوم 8 مايو 2024، أعلن النظام الوطني حالة الإنذار التشغيلي وسيتخذ مركز CENACE الإجراءات التشغيلية اللازمة".وأعلنت المكسيك خروج 6 محطات لتوليد الكهرباء عن العمل وخفض إنتاجها.وأشارت إلى أن عجز التوليد بلغ حوالي 1.7 غيغاواط، كما انخفض هامش احتياطي التشغيل إلى 3%، مع حد أدنى قدره 6%.وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى تسجيل انقطاعات للتيار في 13 ولاية بما فيها العاصمة يومي الثلاثاء والأربعاء.وبلغت الحرارة القصوى المسجلة يوم 7 مايو 33.4 درجة مئوية في العاصمة، و43 درجة في تشياباس. وتسبب ذلك بزيادة الطلب على الكهرباء عبر الاستخدام النشط لأجهزة التكييف.