Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الريال يهزم البايرن ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قضية اغتصاب الأطفال التي هزت لبنان.. اليكم آخر مستجدات القضية!

دوليات

2024-05-09 | 03:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قضية اغتصاب الأطفال التي هزت لبنان.. اليكم آخر مستجدات القضية!
المصدر:
وكالات
1,091 مشاهدة

يستعد القضاء اللبناني خلال الساعات القليلة المقبلة للادّعاء على عدد من أفراد "عصابة التيك توكرز" المتورطين بأعمال جرمية بينها اغتصاب قُصّر في لبنان والخارج، وذلك بعد مرور أسبوع على الحادثة التي هزّت الرأي العام ولا تزال تتفاعل حتى الآن.

بينهم طبيب أسنان
فقد بينت التحقيقات أن تلك القضية أشبه بكرة ثلج، كلما تدحرجت كشفت مزيدا على المعلومات والفظائع والأسماء.

وفي السياق، أفاد مصدر قضائي "للعربية.نت/الحدث.نت" "أنه سيتم الادّعاء على 10 موقوفين ثبُت تورطهم في الأفعال الجرمية، من بينهم (ج.م) مزيّن الشعر، وصاحب محلّ بيع الألبسة في منطقة برج حمّود، وطبيب أسنان، على أن يتم الادّعاء على موقوفين آخرين في محضر لاحق سيُنجز في الأيام المقبلة، لأن ملف العصابة "مُجزّأ، كلٌ وفق الجرم الذي ارتكبه".

كتاب إلى الإنتربول
كما أوضح "أن السلطات اللبنانية سطّرت كتباً إلى الإنتربول من أجل التعاون مع لبنان لإلقاء القبض على أشخاص يُشتبه بضلوعهم في هذه الجرائم والموجودين في عدد من الدول، منهم بول المعوشي (المتّهم بأنه رأس العصابة) والموجود في السويد، وشخص آخر يُدعى ستيف".

بالإضافة إلى الكتاب إلى الإنتربول، وجّه القضاء كتاباً آخر إلى المديرية العامة للأمن العام من أجل التحقق مما إذا كان المُشتبه به (ح.س) غادر البلاد فعلاً منذ أسابيع، كإجراء أوّلي قبل إصدار استنابة قضائية بحقه لإعادته إلى لبنان.

أكثر من 30 متورّطاً
إلى ذلك، أكد المصدر "أن عدد المتورطين المتوارين عن الأنظار يناهز الثلاثين، وتحاول القوى الأمنية من خلال عمليات الرصد والمتابعة توقيفهم للتحقيق معهم".

ومنذ يومين، أوقف مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الذي يتولّى الإشراف على القضية، سائق تاكسي كان يتولى نقل أطفال بسيارته من بيروت ومناطق أخرى إلى أحد شاليهات في منطقة كسروان (شمال بيروت)، ويسلّمهم إلى مسؤولي العصابة الذين يدسون لهم مادة مخدرة في الشراب ويغتصبونهم.

كما تم توقيف مُشتبه به آخر من أفراد العصابة لديه محل لبيع العملات الرقمية.

إفادات أكثر من 10 قاصرين
وحتى الآن أدلى أكثر من عشرة قاصرين من ضحايا العصابة (معظمهم من الذكور) بإفادتهم بشكل رسمي (آخرهم يوم أمس الأربعاء) أمام القضاء اللبناني بحضور مندوبين من اتحاد حماية الأحداث التابع لوزارة العدل، في حين أن قاصرين آخرين أدلوا بإفادات غير رسمية، حسب المصدر القضائي.

انتحار قاصر!
وفي حين تحدّثت معلومات صحافية عن انتحار أحد القاصرين بسبب الضغوط أثناء التحقيقات، نفى المصدر القضائي ذلك، وأكد "أن حادثة الانتحار قديمة، مضيفا أن "التحقيقات المستمرة ستكشف ما إذا كان لها علاقة بعصابة "التيك توكرز" أم لا".

وفي سياق التحقيقات، تمت مواجهة عدد من القاصرين الضحايا بأفراد العصابة، تحديداً القاصرين الذين اقتصر عملهم على "استدراج" الضحايا.

مواجهة الضحايا بأفراد العصابة
وأفاد المصدر "أن المواجهة بين الضحايا والموقوفين من القاصرين أفراد العصابة كانت صعبة وبحضور مندوبين عن الأحداث".

أما المواجهة بين الضحايا والمغتصبين فكانت "أصعب"، وفق المصدر، وهي تمت بحضور عدد من محامي الضحايا.

محامي ضحية متورط!
لكن المفاجأة كانت، حين طلب أحد الضحايا حضور محاميه، ليتبيّن لاحقاً أنه مشتبه بتورّطه مع العصابة أيضا.

فتم تسطير كتاب إلى نقابة المحامين (المحامي المُشتبه به من شمال لبنان) للطب منها إعطاء الإذن بملاحقة المحامي".

هذا وأكد المصدر القضائي "أن عدداً قليلاً من أهالي الضحايا القاصرين يعلم بما حلّ بأولادهم ".

يذكر أن قضية عصابة "التيك توكرز" كانت تفجرت قبل أيام، بعدما أعلنت قوى الأمن الداخلي أن عدداً من القاصرين ادّعوا لدى النيابة العامّة تعرّضهم لاعتداءات جنسيّة، وتصوير، من قبل أفراد إحدى العصابات المنظّمة، بالإضافة إلى إجبارهم على تعاطي المخدّرات.

فتم حينها توقيف 6 مشتبه بهم في بيروت وجبل لبنان والشمال، بينهم 3 قصَّر ذائعي الصّيت ومعروفين على تيك توك، لبناني وسوري، وتركي.

هشاشة الأمن الاستباقي
وبما أن معظم جرائم هذه العصابة ارتكبت في جبل لبنان، تتولى النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، متابعة القضية، مع مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، بالتنسيق مع مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ومنذ نحو عامين، تتصاعد وتيرة الجرائم المرتكبة بحق الأطفال والمراهقين من الذكور والإناث، سواء بواسطة منصات التواصل الاجتماعي، أو في المدارس ودور الحضانة، أو داخل الأسرة نفسها، وبلغت بعضها درجة الاغتصاب والقتل والاتجار بأجسادهم.

ويُحمّل كثيرون الدولة اللبنانية مسؤولية هذا الانفلات الأمني، إضافة إلى مسؤوليتها في حماية الأطفال وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم.

>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
خزعبلات الطاقة الحيوية - حلقة ٢٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-09
Play
خزعبلات الطاقة الحيوية - حلقة ٢٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق المعاش كوكجلي محافظة نينوى - الحلقة ٢٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-09
Play
سوق المعاش كوكجلي محافظة نينوى - الحلقة ٢٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-09
بعد التحري
Play
بعد التحري
عقود انتاج ونقل نفط القيارة..(جزء 12) خسائر بالاستخراج وقتل للارواح - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-05-08
Play
عقود انتاج ونقل نفط القيارة..(جزء 12) خسائر بالاستخراج وقتل للارواح - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-05-08
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ظاهرة شطر المنازل في بغداد - حلقة ٣ | الموسم 6
14:30 | 2024-05-08
Play
ظاهرة شطر المنازل في بغداد - حلقة ٣ | الموسم 6
14:30 | 2024-05-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 8-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-08
Play
العراق في دقيقة 8-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-08
Play
نشرة ٨ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-08
بالمختزل
Play
بالمختزل
رئاسة البرلمان .. تقدم يبحث عن تقدم ! - الحلقة ٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-05-07
Play
رئاسة البرلمان .. تقدم يبحث عن تقدم ! - الحلقة ٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-05-07
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وأغاني 7-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-07
Play
أرقام وأغاني 7-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الناس الذي نحذر منهم 7-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-07
Play
الناس الذي نحذر منهم 7-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-07
لعينيك
Play
لعينيك
الحلقة 17 | 2024
06:00 | 2024-05-07
Play
الحلقة 17 | 2024
06:00 | 2024-05-07
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
خزعبلات الطاقة الحيوية - حلقة ٢٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-09
Play
خزعبلات الطاقة الحيوية - حلقة ٢٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق المعاش كوكجلي محافظة نينوى - الحلقة ٢٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-09
Play
سوق المعاش كوكجلي محافظة نينوى - الحلقة ٢٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-09
بعد التحري
Play
بعد التحري
عقود انتاج ونقل نفط القيارة..(جزء 12) خسائر بالاستخراج وقتل للارواح - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-05-08
Play
عقود انتاج ونقل نفط القيارة..(جزء 12) خسائر بالاستخراج وقتل للارواح - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-05-08
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ظاهرة شطر المنازل في بغداد - حلقة ٣ | الموسم 6
14:30 | 2024-05-08
Play
ظاهرة شطر المنازل في بغداد - حلقة ٣ | الموسم 6
14:30 | 2024-05-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 8-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-08
Play
العراق في دقيقة 8-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-08
Play
نشرة ٨ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-08
بالمختزل
Play
بالمختزل
رئاسة البرلمان .. تقدم يبحث عن تقدم ! - الحلقة ٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-05-07
Play
رئاسة البرلمان .. تقدم يبحث عن تقدم ! - الحلقة ٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-05-07
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وأغاني 7-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-07
Play
أرقام وأغاني 7-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الناس الذي نحذر منهم 7-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-07
Play
الناس الذي نحذر منهم 7-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-07
لعينيك
Play
لعينيك
الحلقة 17 | 2024
06:00 | 2024-05-07
Play
الحلقة 17 | 2024
06:00 | 2024-05-07
مؤقت
مؤقت
مستمر
مستمر
سيصل للسعر الرسمي
سيصل للسعر الرسمي
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.