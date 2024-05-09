الولايات المتحدة تصدر قريبا تدابير جديدة تخص طالبي اللجوء

وقال الموقع نقلا عن مصادر إن القاعدة الجديدة المقترحة، والتي يمكن الإعلان عنها اليوم الخميس، ستسمح لمسؤولي الهجرة بمنع المهاجرين من اللجوء خلال أيام، إن لم يكن ساعات، من عبورهم الحدود بشكل غير قانوني.وحسب "أكسيوس" تعد واحدة من الخيارات العديدة التي يدرسها بايدن لتضييق الخناق على المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود بطرق غير قانونية، حيث يحاول الرئيس الأمريكي والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عن الحزب الديمقراطي، كسب واحدة من أكثر القضايا التي تلقّى حولها عدة انتقادات.وقالت مصادر مطلعة للموقع إن الإجراء سيستهدف الأشخاص الذين يعتبرون خطرا على الأمن القومي، لكنه يمكن أن يعرض مهاجرين آخرين للترحيل بشكل سريع، مبينة أن توقيت إجراءات بايدن الحدودية كان في حالة تغير مستمر، ولكن من المتوقع طرح التغييرات المقترحة في أقرب وقت هذا الأسبوع، إن لم يكن الخميس.وبايدن مستعد لاستخدام هذه السلطة لمنع تدفق المزيد من عابري الحدود غير الشرعيين، وفق الموقع.وكانت شبكة nbc news ذكرت أنه تمت مناقشة خطط الحدود في اجتماع رفيع المستوى الأسبوع الماضي مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، الديمقراطي حكيم جيفريز، وكبار مسؤولي إدارة بايدن.