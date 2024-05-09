الحكم بالسجن والجلد والغرامة على مخرج إيراني لهذا السبب

وقال المحامي، باباك باكنيا، عبر منصة “إكس” إن المخرج الذي نال جوائز عدة في مهرجانات دولية، حكم عليه أيضا بالجلد والغرامة ومصادرة ممتلكاته. ولم تعلن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية صدور الحكم.وأضاف أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن ثماني سنوات، خمس منها قابلة للتنفيذ، موضحا أنه تم تأكيد هذا الحكم في الاستئناف في تاريخ لم يحدده.واعتقل محمد رسولوف (52 عاما)، في يوليو عام 2022، لتشجيعه على تظاهرات اندلعت بعد انهيار مبنى سكني في مايو من العام ذاته في جنوب غرب إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.وبعد هذه المأساة، نشرت مجموعة من المخرجين الإيرانيين بقيادة رسول اوف رسالة مفتوحة دعت فيها قوات الأمن إلى “وضع السلاح جانبا” في مواجهة الاستياء الوطني من “الفساد” و”عدم أهلّية” المسؤولين.وأدرجت النسخة السابعة والسبعون لمهرجان كان، التي تبدأ في 14 مايو في جنوب فرنسا، الفيلم الجديد لرسول اوف “بذرة التين المقدس” ضمن قائمة اختياراتها.وفاز رسول اوف بجائزة “الدب الذهبي” في مهرجان برلين السينمائي، عام 2020، عن فيلمه المناهض لعقوبة الإعدام “لا وجود للشيطان”.ووُجِّهت إليه الدعوة إلى مهرجان “كان”، في عام 2023، كعضو في لجنة التحكيم، لكنه لم يتمكن من الحضور بسبب قرار منعه من السفر.