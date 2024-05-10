نتنياهو يأمل بتجاوز الخلاف مع بايدن: خسرنا مئات الجنود في غزة

وقال نتنياهو حول بايدن: "كثيرا ما كنا متفقين ولكن كانت بيننا خلافات أيضا، وكنا نتمكن من التغلب عليها، آمل أن نتمكن من تجاوزها الآن، لكننا سنفعل ما يجب علينا فعله لحماية بلدنا"، بحسب فيل برايم تايم.وأضاف: "دمرنا 20 من 24 كتيبة لحماس حتى الآن، ويجب أن نهزم حماس في رفح"، مشيرا الى انه: "خسرنا مئات الجنود في غزة".ونقلت وكالة "رويترز" عن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل "لإلحاق هزيمة دائمة" بحركة "حماس".وأكد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة "لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن الشحنة التي تم تعليق إرسالها لإسرائيل"، مضيفا: "طرحنا على إسرائيل بعض البدائل لكيفية ملاحقة عناصر حماس".وكان بايدن قد صرّح يوم الأربعاء أن القنابل التي زودت بها الولايات المتحدة إسرائيل وتوقفت الآن عن إرسالها إليها استخدمت في قتل المدنيين الفلسطينيين.