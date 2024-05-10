إيران.. انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية

وأعلنت لجنة الانتخابات في إيران في بيان انتهاء الحملات الدعائية للمرشحين للجولة الثانية من انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم أمس الخميس.ويتنافس في هذه الجولة من الانتخابات 90 مرشحًا على 45 مقعدًا، وبحسب ما أعلنته لجنة الانتخابات في البلاد، فإن التصويت سيستمر حتى الساعة 18.00، وإذا لزم الأمر وحسب تقدير وزير الداخلية فمن الممكن تمديد وقت التصويت.هذا وأجريت انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي الايراني في 1 مارس 2024، وتمكن 245 مرشحا من الدخول الى المجلس، وسيتم تحديد مصير المقاعد الـ 45 المتبقية في الجولة الثانية من الانتخابات اليوم.وسيتم تحديد الممثلين للدخول الى البرلمان في 22 دائرة انتخابية في تبريز، شبستر، ميانه، بارس آباد، سميرم، لنجان، كرج، طهران، ورامين، بيرجند، مشهد، آبادان، رامهرمز، خدابنده، زنجان، شيراز، مرودشت، خرم آباد، قائمشهر، ملاير، كرمانشاه، وكنبد كاووس.يذكر أن دوائر تبريز وطهران وآبادان وشيراز وكرمانشاه وخرم آباد وقائمشهر وملاير تجري الانتخابات فيها إلكترونيا بالكامل.