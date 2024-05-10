اكتسبت سمعتها بمواجهة الجيش العراقي.. قصة الطائرة الأمريكية المدرعة "إيه 10"

والطائرة الأمريكية إيه 10 هي طائرة دعم بري مدرعة، أي أنها مكلفة بتوفير الدعم النيراني لقوات البرية من خلال قصف قريب لقوات العدو، حسبما ورد في تقرير لموقع Simple Flying.وهي تُعرف رسمياً باسم Fairchild Republic A-10C Thunderbolt I، ويمكن وصفها بأنها قاتلة الدبابات.تم تقديم الطائرة الأمريكية إيه 10 في منتصف السبعينيات، وهي أول طائرة في أسطول سلاح الجو الأمريكي مصممة خصوصاً لدعم القتال القريب للقوات البرية. تبرز هذه الطائرة ذات المحركين رشاقة بارزة عند السرعات والارتفاعات المنخفضة، مع قدرات توصيل أسلحة دقيقة.إنها طائرة صلبة، قوية، تستطيع تحمل الضربات الخارجية بفضل خاصية التدريع، وهي خاصة باتت نادرة في طائرات العصر الحالي ولا يشترك معها فيها إلا نظيرتها الروسية سوخوي 25 والمقاتلة القاذفة سوخوي 34.رغم أنها ليست سريعة، إلا أن الطائرة الأمريكية إيه 10 تظهر رشاقة وقوة بارزة. ونقطة قوتها الرئيسية هو المدفع الدوّار GAU-8 Avenge، الذي يركب ببطن الطائرة.ويمكن للمدفع GAU-8 المعروف باسم "قاتل الدبابات"، اختراق المركبات المدرعة بسهولة.إنه قادر على إطلاق وابل مدمر من النيران على أهداف العدو.وبمعدل إطلاق يصل إلى 3,900 طلقة في الدقيقة، يمكن لـ GAU-8 تدمير قوات معدات العدو البرية بدقة ملحوظة.إضافة لذلك تستطيع الطائرة الأمريكية إيه 10 حمل مجموعة واسعة من الذخائر الدقيقة.تتفوّق الطائرة الأمريكية إيه 10 في أدوار القتال المختلفة بفضل قدراتها المرنة، وسجلها في المعارك، وسمعتها في توجيه الضربات الدقيقة.كما أن بطء سرعتها (البالغة نحو 700 كلم أي أقل من سرعة الصوت)، ومرونتها ورشاقته تجعلها قادرة على التحليق في ساحة المعركة لفترات أطول، مما يمكنها من دعم القوات الصديقة بشكل أفضل، عكس المقاتلات الأسرع من الصوت.كما أن وجود محركيها في أعلى جسم الطائرة يجعلهما أقل عرضة للذخائر الأرضية وويوفر لها حماية إضافيةإن الطائرة الأمريكية إيه 10 مجهزة بمجموعة واسعة من الذخائر، بما في ذلك الصواريخ الموجهة بدقة، والقنابل، والصواريخ.بالإضافة إلى GAU-8/A، تشمل أسلحة A-10C ما يلي:*ما يصل إلى 7,200 كيلوغرام من الذخيرة المختلطة على ثماني محطات للتعليق أسفل الجناح وثلاث محطات للتعليق أسفل الهيكل، بما في ذلك قنابل Mk-82 سلسلة منخفضة / عالية السحب بوزن 500 رطل (225 كغم) وقنابل Mk-84 بوزن 2,000 رطل (900 كجم).*قنابل تفجيرية تشكل تجمعات.*ذخائر ذات تأثيرات متعددة.*ذخائر تنتشر كالألغام.*صواريخ AGM-65 Maverick*قنابل موجهة بالليزر ونظام "جي بي إس" العالمي لتحديد المواقع.*صواريخ غير موجهة وموجهة بالليزر بقطر 2.75 بوصة (6.99 سم).*أضواء حركة الأشعة تحت الحمراء لمكافحة الأجهزة المضادة.*مضادات الإجهاد الإلكترونية.*أجهزة العوائق الإلكترونية.*صواريخ AIM-9 Sidewinderالمضادة للطائرات.تُحترم الدبابة الطائرة إيه 10، لمتانتها وقدرتها على البقاء على قيد الحياة. على عكس الطائرات الحربية السريعة الأنيقة، فإن A-10C مبنية مثل الدبابة، مع قمرة قيادة مدرعة بشكل كبير وأنظمة مصممة لتحمل نيران العدو والاستمرار في العمل في بيئات معاديةوتم تصميم الطائرة لتتحمل التأثيرات المباشرة من الطلقات المخترقة للدروع والمتفجرات عالية القوة بقطر يصل إلى 23 ملم. وتوفر هيكل تيتانيوم سميكاً بسمك 3.8 سم في قمرة القيادة حماية لطاقمها الواحد، وهو ما منحها لقب الدبابة الطائرة.وبالإضافة إلى ذلك، تتم حماية خزانات الوقود في الدبابة الطائرة بطبقات رغوية داخلية وخارجية للحماية الإضافية. في حالة فشل نظام الهيدروليك، تدعم أنظمة النسخ الاحتياطية اليدوية آليات التحكم بالطيران.البنتاغون كانت تريد إحالة هذه الطائرة للتقاعد؛ لأن ضعف سرعتها قد يجعلها غير قادرة على الدفاع عن نفسها أمام الجيوش القوية مثل روسيا وأمريكا، بينما كان الكونغرس يرفض فكرة إحالتها للتقاعد.وصرحت القوات الجوية الأمريكية أن طائرة Lockheed Martin F-35 Lightning II ستحل محل الطائرة A-10 عند دخولها الخدمة، لكن هذا لا يزال مثيراً للجدل إلى حد كبير داخل القوات الجوية الأمريكية وفي الدوائر السياسية. حصلت القوات الجوية الأمريكية على إذن من الكونغرس لبدء تقاعد طائرات A-10 في عام 2023، ولكن تم إيقاف المزيد من عمليات التقاعد مؤقتاً حتى تتمكن القوات الجوية الأمريكية من إثبات أنه يمكن استبدال قدرات الدعم الجوي القريب للطائرة A-10.