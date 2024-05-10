هجوم بري روسي على خاركيف وأوكرانيا تجلي السكان

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن "القوات الروسية تستهدف التقدم لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات من الحدود الروسية وأن قوات كييف تقاتل للحيلولة دون تقدم موسكو"، وفق رويترز.من جانبها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن "القتال في المناطق الحدودية بخاركيف مستمر، وإن كييف أرسلت مزيداً من القوات إلى المنطقة لتعزيز قدراتها".كذلك أوضحت أنه "عند الساعة الخامسة صباحاً تقريباً، حاولت القوات الروسية "اختراق خطنا الدفاعي محتمية بالمدرعات... وحتى الآن، نتصدى لهذه الهجمات، وتستمر المعارك باختلاف حدتها".بدوره أعلن مسؤول محلي في خاركيف أن عمليات إجلاء تجري في بلدات بالمنطقة، من بينها فوفشانسك التي يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة بعد تعرضها إلى "قصف مكثف".وأفاد مصدر عسكري أوكراني رفيع المستوى أن القوات الروسية تحاول إقامة "منطقة عازلة" في منطقة خاركيف لمنع القوات الأوكرانية من قصف الأراضي الروسية، حسب فرانس برس.يشار إلى أن الهجوم يفتح جبهة جديدة للقتال بعد مرور أكثر من عامين على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.