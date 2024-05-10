بـ400 مليون دولار.. واشنطن تمد أوكرانيا بشحنة مساعدات جديدة

وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لرويترز إن حزمة المساعدات تشمل مدفعية وذخائر لنظام دفاع جوي وذخائر مضادة للدبابات ومركبات مدرعة وأسلحة صغيرة يمكن استخدامها في ساحة المعركة.ويأتي الكشف عن الحزمة الجديدة في وقت شنت روسيا هجومًا بريا في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا لمحاولة "اختراق خطوط الدفاع" وفق ما نقلت فرانس برس عن وزارة الدفاع الأوكرانية.